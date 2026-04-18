Nathalie Baye, actrice exigeante et populaire à la fois du grand écran français, ex-compagne de Johnny Hallyday et mère de leur fille, l'actrice Laura Smet, est morte des suites d'une maladie neurodégénérative, ont annoncé samedi ses proches à l'AFP. NATHALIE BAYE
Nathalie Baye emportée par une maladie neurodégénérative à 77 ans
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