Le pape Léon XIV arrive en Angola pour une visite de trois jours. Le pape américain descend les marches de l'avion à l'aéroport de Luanda, capitale de ce pays lusophone d'Afrique australe où 44% de la population, environ 15 millions d'habitants, s'identifient comme catholiques. IMAGES
Le pape Léon XIV arrive en Angola, troisième étape de sa tournée africaine
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