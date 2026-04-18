La président du Rassemblement national Jordan Bardella participe à un grand meeting sur l'immigration et la sécurité, aux côtés d'autres leaders européens d'extrême droite. "Nous sommes deux grandes nations européennes" déclare-t-il à son arrivée sur scène aux partisans rassemblés sur la Piazza del Duomo, à Milan, venus assister au meeting. IMAGES
Jordan Bardella participe à un meeting de l'extrême droite européenne à Milan
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