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Des investisseurs qui craignent le retour de l’inflation ?

information fournie par Ecorama 24/03/2026 à 14:10

Les taux d'intérêt souverains poursuivent leur hausse et atteignent, dans plusieurs pays, des niveaux inédits depuis la crise financière de 2008. Entre tensions géopolitiques, changement de ton des banques centrales et inquiétudes liées à l'inflation, ce mouvement soulève des questions sur la solidité des finances publiques et la perception du risque par les investisseurs. L'analyse de Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos. Ecorama du 24 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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