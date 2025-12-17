Plusieurs tracteurs s'engagent sur l'autoroute A9 au niveau de Narbonne pour prendre l'A61 en direction de Carcassonne, où un rassemblement intersyndical est prévu devant la préfecture. IMAGES
Dermatose: des agriculteurs empruntent l'A9 à Narbonne vers Carcassonne
