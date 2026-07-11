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Top 5 IA du 10/07/2026

information fournie par Libertify 11/07/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Accor, Gecina, M6, NVIDIA, SCOR. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ACCOR
48,990 EUR Euronext Paris +0,68%
GECINA
72,150 EUR Euronext Paris +3,44%
M6 METROPOLE TELE.
12,100 EUR Euronext Paris -0,98%
NVIDIA
210,9600 USD NASDAQ +4,03%
SCOR
31,880 EUR Euronext Paris +1,01%

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