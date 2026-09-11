Croissance, pouvoir d’achat, chômage : la France décroche, attention danger ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 11/09/2026 à 14:05

L’Insee ne prévoit plus que 0,4 % de croissance cette année, faisant de la France la seule économie de la zone euro à freiner, avec une inflation persistante, des taux plus élevés et un chômage en hausse. Tous les moteurs de l’activité sont à l’arrêt, rendant difficile le scénario d’un rebond au troisième et quatrième trimestre, surtout avec un pétrole au delà de 100 $. Entre déficit public hors de portée, comptes qui dérivent et taux à 4,45 % sur la dette à 10 ans, le risque de récession se renforce. Débat entre Franck Dedieu, rédacteur en chef Économie à Marianne, et Edouard Tetreau, essayiste et chroniqueur au Figaro. On va pas se fâcher du 11 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.