Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, l'économie française semble marquer le pas. Entre consommation en berne, investissements d'entreprises en recul et croissance artificiellement dopée par la reconstitution des stocks, les signaux d'un ralentissement durable s'accumulent. La France décroche-t-elle vraiment par rapport à ses voisins européens ? Réponse avec Xavier Timbeau, directeur de l'OFCE. Ecorama du 8 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Crise politique : le décrochage de l’économie française est-il vraiment enclenché ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
