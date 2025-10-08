 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Crise politique : le décrochage de l’économie française est-il vraiment enclenché ?

information fournie par Ecorama 08/10/2025 à 13:56

Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, l'économie française semble marquer le pas. Entre consommation en berne, investissements d'entreprises en recul et croissance artificiellement dopée par la reconstitution des stocks, les signaux d'un ralentissement durable s'accumulent. La France décroche-t-elle vraiment par rapport à ses voisins européens ? Réponse avec Xavier Timbeau, directeur de l'OFCE. Ecorama du 8 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Pascal Béglin fait le point sur les ambitions de Streamwide

information fournie par Boursorama 01 oct.
2

Deux ans après le 7-Octobre, les larmes coulent encore sur le site du festival Nova

information fournie par AFP 07 oct.
5
3

"A l'insu de mon épouse": Dominique Pelicot enfonce l'accusé

information fournie par AFP 07 oct.
5
4

GB: des étudiants manifestent en soutien à Gaza malgré les critiques de Starmer

information fournie par AFP Video 07 oct.
5

Des habitants de la bande de Gaza réagissent à l'anniversaire du 7-Octobre

information fournie par AFP Video 07 oct.
2
6

Chutes de neige en Chine : des centaines de randonneurs évacués de l'Everest

information fournie par AFP Video 07 oct.
7

Procès en appel des viols de Mazan: Gisèle Pelicot dans la salle d'audience

information fournie par AFP Video 07 oct.
8

Julien Aubert (LR) : "La démission d'Emmanuel Macron serait dangereuse"

information fournie par France 24 07 oct.
1

La grève, une spécialité française ?

information fournie par France 24 19 sept.
3
2

A l'ouverture de la session, le RN de retour dans les instances de l'Assemblée

information fournie par AFP 01 oct.
2
3

“Just walk out” : plus besoin de scanner ses articles à la caisse

information fournie par BoursoBank Clients 07 oct.
1
4

BoursoFocus Le Mag : le point sur le premier semestre 2025

information fournie par BoursoBank 06 oct.
5

Appel de Mazan: "je n'ai jamais voulu violer cette dame", déclare l'accusé

information fournie par AFP 06 oct.
3
6

Démission de Lecornu : le CAC 40 de nouveau en zone de turbulences ?

information fournie par Ecorama 06 oct.
7

"La seule décision sage c'est d'en revenir aux urnes", estime Le Pen

information fournie par AFP Video 06 oct.
3
8

Madagascar : la police réprime une manifestation étudiante

information fournie par AFP Video 06 oct.
1

Comment taxer les plus fortunés sans les faire fuir ?

information fournie par Ecorama 09 sept.
14
2

Frédéric Souillot (Force Ouvrière) : "J'aimerais que les politiques entendent cette colère citoyenne !"

information fournie par Ecorama 09 sept.
3

Point Marchés - Perspectives de rentrée

information fournie par Amundi 09 sept.
4

Un rallye boursier qui s’accélère sur les actions chinoises ?

information fournie par Boursorama 10 sept.
5

Top 5 IA du 25/09/2025

information fournie par Libertify 26 sept.
6

Quelle stratégie obligataire pour un investisseur individuel dans le contexte actuel

information fournie par Boursorama 25 sept.
7

Top 5 IA du 17/09/2025

information fournie par Libertify 18 sept.
8

Top 5 IA du 18/09/2025

information fournie par Libertify 19 sept.

1 commentaire

  • 14:24

    "décrochage" : genre MASCULIN !!

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank