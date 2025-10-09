 Aller au contenu principal
Crise politique française : le meilleur et le pire scénario pour les marchés financiers

information fournie par Ecorama 09/10/2025 à 14:23

Après une semaine agitée, les marchés semblent reprendre leur souffle : le CAC 40 a effacé les pertes de lundi, et le spread franco-allemand s'est stabilisé juste au-dessus des 80 points de base. Mais ce calme est-il durable ? Décryptage des scénarios qui pourraient rassurer ou inquiéter les investisseurs avec John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 9 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

L'offre BoursoBank