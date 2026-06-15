Le secrétaire général de la Ciivise estime que l'affaire Lyhanna joue un "rôle d'électrochoc" alors qu'il sort, lundi, du ministère de la Justice où il a remis le bilan de la mise en place des 82 recommandations pour lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants.
Ciivise: l'affaire Lyhanna "joue un rôle d'électrochoc"
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