Des images de l'AFP montrent des soldats israéliens tirant sur des Palestiniens en Cisjordanie occupée, alors qu'ils semblaient se rendre. L'Autorité palestinienne dénonce une "exécution sommaire" et l'ONU réclame une enquête.
Cisjordanie: des soldats israéliens tirent sur des Palestiniens semblant se rendre
