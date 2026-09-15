Charles Marinakis : «Oui, le marché de l'immobilier va baisser cette année»

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 15/09/2026 à 14:05

La remontée des taux menace la reprise observée depuis deux mois, alors que les barèmes bancaires se durcissent et que les crédits à 20 ans approchent les 4 %. Malgré des prix en légère hausse de 0,5 % depuis le début de l'année, le marché reste fragile, avec un risque de rechute si les conditions d'emprunt continuent de se tendre. Entre coût du logement, contraintes écologiques contestées et projet de coup de pouce aux donations familiales, les ménages cherchent des solutions pour accéder à la propriété. L'analyse de Charles Marinakis, président de Century 21 France. Ecorama du 15 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.