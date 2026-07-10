Sous couvert de lutte contre la délinquance, São Paulo, centre financier du Brésil et plus grande ville d'Amérique latine, s'est dotée du plus grand système de reconnaissance faciale jamais déployé. L’Inde, la Chine, Hong Kong ou encore le Royaume-Uni ont mis en place des systèmes similaires avec des cadres législatifs flous… Mais à l’échelle d’une seule ville, São Paulo reste le plus grand "Big Brother" au monde.
Brésil : reconnaissance faciale à São Paulo... "Big Brother" accusé de profiling racial
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