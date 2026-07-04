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Gestion de la canicule : le gouvernement français sommé de s'expliquer

information fournie par France 24 04/07/2026 à 17:04

Dans ce magazine, nous reviendrons sur le bilan encore très provisoire de la dernière vague de chaleur extrême en France. Selon Santé Publique France, au moins 2025 personnes ont succombé à la canicule. Le groupe des députés écologistes de l’Assemblée nationale a déposé une motion de censure contre le gouvernement, l'accusant d'"impréparation" et de mauvaise gestion. Anthony Berthelier, journaliste politique au Huffpost, est notre invité.

Canicule
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