Dans ce magazine, nous reviendrons sur le bilan encore très provisoire de la dernière vague de chaleur extrême en France. Selon Santé Publique France, au moins 2025 personnes ont succombé à la canicule. Le groupe des députés écologistes de l’Assemblée nationale a déposé une motion de censure contre le gouvernement, l'accusant d'"impréparation" et de mauvaise gestion. Anthony Berthelier, journaliste politique au Huffpost, est notre invité.
Gestion de la canicule : le gouvernement français sommé de s'expliquer
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