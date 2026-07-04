Des milliers d'Iraniens se rassemblent pour rendre un dernier hommage au guide suprême Ali Khamenei, lors de funérailles nationales à Téhéran aux allures de démonstration de force après la guerre contre Israël et les Etats-Unis. IMAGES
Des milliers d'Iraniens arrivent sur le site des funérailles de Khamenei
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