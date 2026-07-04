Le président américain Donald Trump a vanté la puissance militaire des États-Unis, qui ont "vaincu le Venezuela en une seule journée" et "mis l'Iran à genoux" lors d'un discours prononcé vendredi au pied du mont Rushmore à la veille des 250 ans des États-Unis.
Donald Trump se vante d'avoir mis l'Iran "à genoux" à la veille des 250 ans des États-Unis
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