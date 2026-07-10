Trente ans après la tuerie de Port Arthur, en Tasmanie, l'adieu aux armes ?

information fournie par France 24 • 10/07/2026 à 11:44

Le 28 avril 1996, dans le village historique de Port Arthur en Tasmanie, une région australienne, un homme tire à vue sur la foule, armé de fusils semi-automatique et de pistolets. Cette tuerie de masse - 35 morts et des dizaines de blessés -, la pire de l’histoire du pays, a bouleversé le rapport de l’Australie aux armes à feu. Alors qu’une fusillade a eu lieu en décembre 2025 à Bondi, près de Sydney, les réformes adoptées de l'époque sont-elles suffisantes ?