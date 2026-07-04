Images des côtes de Guam alors que le super-typhon « Bavi » devrait frapper l’île dimanche. Il s’agit du deuxième super-typhon à menacer Guam et les îles Mariannes du Nord depuis avril. IMAGES
Images de Guam à l'approche du super-typhon « Bavi »
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