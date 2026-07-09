 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Insultes, affaire Mbappé, IA… Est-ce la "Coupe du monde du racisme" ?

information fournie par France 24 09/07/2026 à 22:38

Après le match entre l'Argentine et l'Egypte que les Pharaons accusent d'être truqué, une image devenue virale sur les réseaux sociaux prétend montrer les Lions de l’Atlas solidaires du sélectionneur égyptien Hossam Hassan à travers le geste "Non au racisme". Si ce sont en réalité de vieilles images décontextualisées, elles n'empêchent pas une vérité : une vague de racisme déferle sur les réseaux sociaux lors de cette édition 2026, dont Kylian Mbappé a notamment été victime.

Sport

Vidéos les + vues

1

Trump affirme que le cessez-le-feu avec l'Iran "est terminé"

information fournie par AFP Video 08 juil.
2

Décès de Bonnie Tyler, inimitable voix rocailleuse des années 1980

information fournie par AFP 09 juil.
1
3

La junte bukinabé exerce un "terrorisme d'État", dit le journaliste en exil Inoussa Ouedraogo

information fournie par France 24 09 juil.
4

Présidentielle: une courte majorité donne "raison à Marine Le Pen de se présenter" (sondage)

information fournie par AFP Video 09 juil.
5

Inde : des livraisons toujours plus rapides... La dure vie des livreurs

information fournie par France 24 09 juil.
6

Séismes: l'ONU appelle aux dons et Caracas au dégel des avoirs sanctionnés pour reconstruire

information fournie par AFP 09 juil.
7

Mondial 2026 : les Bleus retrouvent le Maroc pour une place en demi-finales

information fournie par France 24 09 juil.
8

De quels moyens matériels dispose la France pour lutter contre les incendies ?

information fournie par France 24 09 juil.
1

Une "communauté meurtrie": hommage des parachutistes aux victimes du crash de Tomblaine

information fournie par AFP Video 03 juil.
2

Juin 2026, mois de juin le plus chaud jamais enregistré en France (Météo-France)

information fournie par AFP Video 03 juil.
3

"Il faut nous aider", lancent les pompiers après les incendies précoces dans le sud

information fournie par AFP 03 juil.
4

Météo France prévoit une nouvelle vague de chaleur dans le sud

information fournie par AFP Video 03 juil.
3
5

Premiers hommages devant la dépouille du guide suprême Khamenei

information fournie par AFP 03 juil.
21
6

Allemagne: une manifestation contre la tenue du congrès de l'AfD à Erfurt

information fournie par AFP Video 04 juil.
7

Images de Guam à l'approche du super-typhon « Bavi »

information fournie par AFP Video 04 juil.
8

Incendies: un viticulteur de l'Aude face à ses vignes décimées

information fournie par AFP Video 03 juil.
1
1

Washington lance de nouvelles frappes contre l'Iran

information fournie par AFP 11 juin
25
2

Iran: Trump annule des frappes, assure qu'un "très bon accord" a été trouvé

information fournie par AFP 12 juin
26
3

PEE : définition, abondement, déblocage anticipé et fiscalité expliqués simplement

information fournie par Tout sur mes finances  16 juin
4

"J'ai tout donné": les lycéens de terminale ont passé le bac philo

information fournie par AFP 15 juin
5

SpaceX: Elon Musk célèbre l'entrée en bourse depuis le Texas

information fournie par AFP Video 12 juin
6

Top 5 IA du 19/06/2026

information fournie par Libertify 20 juin
7

Les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis vont débuter en Suisse

information fournie par AFP 20 juin
6
8

La Minute Bourse : action au porteur ou au nominatif: quelles différences ?

information fournie par SG Bourse 17 juin

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank