Après le match entre l'Argentine et l'Egypte que les Pharaons accusent d'être truqué, une image devenue virale sur les réseaux sociaux prétend montrer les Lions de l’Atlas solidaires du sélectionneur égyptien Hossam Hassan à travers le geste "Non au racisme". Si ce sont en réalité de vieilles images décontextualisées, elles n'empêchent pas une vérité : une vague de racisme déferle sur les réseaux sociaux lors de cette édition 2026, dont Kylian Mbappé a notamment été victime.
Insultes, affaire Mbappé, IA… Est-ce la "Coupe du monde du racisme" ?
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