Des manifestants bloquent une rue pour manifester contre la tenue du congrès du parti d'extrême droite allemand, l'AfD, à Erfurt dans le Land de Thuringe, bastion d'une branche radicale de la formation politique menée par Björn Höcke, connu pour ses propos controversés notamment sur le passé nazi du pays. La police attend des dizaines de milliers de manifestants, dont jusqu'à 2.500 personnes jugées "violentes", d'après des documents internes obtenus par le journal allemand Welt am Sonntag. IMAGES
Allemagne: une manifestation contre la tenue du congrès de l'AfD à Erfurt
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