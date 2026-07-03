Premiers hommages devant la dépouille du guide suprême Khamenei

Photo diffusée par le bureau du Guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, le montrant en train de saluer la foule à Téhéran le 4 juin 2018 ( KHAMENEI.IR / - )

Des centaines d'Iraniens se sont rassemblés vendredi soir à Téhéran devant le site des funérailles du guide suprême Ali Khamenei, à quelques heures du début officiel d'obsèques nationales aux allures de démonstration de force pour le pouvoir.

Les autorités iraniennes ont affirmé attendre entre 15 et 20 millions de participants rien qu'à Téhéran pour cet hommage, qui se tient quatre mois après la mort de l'ayatollah Khamenei dans une frappe israélo-américaine.

La première partie de ces cérémonies, qui dureront six jours, se déroulera à Téhéran, où la dépouille de l'ayatollah, enveloppée dans un drapeau aux couleurs de l'Iran, sera exposée jour et nuit jusqu'à lundi dans l'enceinte de la Grande Mosalla, un complexe religieux et politique.

Avant même l'ouverture des portes samedi à 06H00 (02H30 GMT), plusieurs centaines de personnes patientaient vendredi soir devant ce site protégé par un important dispositif policier, dans l'espoir d'être les premières à y accéder, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"On veut dire un dernier adieu à notre guide et c'est pour cela que l'attente n'est ni douloureuse ni difficile pour nous", dit à l'AFP Somayye Hamedi, une enseignante de 44 ans vêtue d'un tchador noir.

Les murs du complexe sont couverts de grands portraits de celui qui a été guide suprême pendant plus de trois décennies, de drapeaux noirs en signe de deuil et de drapeaux rouges, symbole du martyre et de la vengeance.

Dimension politique

Avant le public, plusieurs responsables iraniens et étrangers s'y sont recueillis vendredi devant le cercueil d'Ali Khamenei.

Le cas notamment du président iranien Massoud Pezeshkian, de l'influent Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement et chef de l'équipe de négociation iranienne, ou encore d'Ahmad Vahidi, le chef des Gardiens de la Révolution, l'une des plus puissantes forces militaires du Moyen-Orient.

Signe de la dimension politique de l'événement, dans un contexte de fragile cessez-le-feu, après la signature le 17 juin d'un protocole d'accord entre Téhéran et Washington, des délégations étrangères étaient également là.

Parmi elles, le Premier ministre pakistanais, Shebaz Sharif, dont le pays sert de médiateur entre Téhéran et Washington, l'ancien président russe Dmitri Medvedev, ou encore des responsables venus d'Arabie saoudite et de Turquie. Le ministre taliban des Affaires étrangères, ainsi que des délégations du Hezbollah libanais et du Hamas palestinien, ont aussi fait le déplacement.

Mais c'est surtout la cérémonie publique à partir de samedi qui est attendue.

Pour accueillir des Iraniens de tout le pays, plus de 400 tentes du Croissant-Rouge iranien ont été érigées dans un grand parc de la capitale , a constaté l'AFP. Des camions-citernes ont été prépositionnés, prêts à rafraîchir la foule sous des températures qui doivent dépasser les 35°C.

"Nous avons préparé nos maisons à Téhéran pour accueillir ceux qui viennent de l'extérieur (...) Si Dieu le veut, après avoir accueilli nos invités, nous irons ensemble pour dire un adieu à notre cher dirigeant", raconte Ezzat Shoaï, enseignante de 61 ans.

Son successeur présent?

Ali Khamenei, le guide suprême à la plus grande longévité depuis l'avènement en 1979 de la République islamique, est mort à 86 ans sous des bombardements israélo-américains contre sa résidence le 28 février.

Initialement prévues en mars mais reportées en raison de la guerre, ses funérailles s'annoncent comme les plus grandes de l'histoire en Iran, et incluent un passage dans deux sanctuaires chiites de l'Irak voisin.

Aux côtés de son cercueil sont exposés ceux de ses proches tués avec lui au premier jour de la guerre: une de ses filles, un gendre, une belle-fille et une petite-fille, âgée de 14 mois selon les autorités.

Un cortège transportant la dépouille de l'ex-guide suprême défilera lundi dans les rues de Téhéran, où nombre d'affiches et de slogans rendent hommage au "martyr", avant de gagner mardi la ville sainte de Qom.

La présence du fils d'Ali Khamenei, Mojtaba, qui lui a succédé début mars à la fonction de guide suprême, n'a pas été confirmée. Blessé lors des frappes qui ont tué son père, le dirigeant ne s'exprime que par des communiqués qui lui sont attribués et n'est pas apparu en public.

Ali Khamenei sera inhumé le 9 juillet dans la ville sainte de Machhad (nord-est de l'Iran), dont il était originaire. Chef religieux, son cercueil sera présenté mercredi en Irak voisin, où la communauté chiite est aussi majoritaire.