La manifestation parisienne contre les violences sexistes et sexuelles à l'appel d'associations féministes et de défense des enfants s'élance peu après 15H00 de la place de la Bastille vers Nation, pour réclamer une "loi-cadre intégrale" sur le sujet en écho à l'affaire Lyhanna. IMAGES
Départ de la manifestation à Paris contre les violences sexuelles
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