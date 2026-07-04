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Départ de la manifestation à Paris contre les violences sexuelles

information fournie par AFP Video 04/07/2026 à 19:05

La manifestation parisienne contre les violences sexistes et sexuelles à l'appel d'associations féministes et de défense des enfants s'élance peu après 15H00 de la place de la Bastille vers Nation, pour réclamer une "loi-cadre intégrale" sur le sujet en écho à l'affaire Lyhanna. IMAGES

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