Cash Confidences / Transfuge de classe : l'ascenseur social existe-t-il encore vraiment ?

information fournie par Boursorama • 02/09/2026 à 08:48

Dans ce premier épisode de la nouvelle saison du podcast Cash Confidences, en partenariat avec BoursoBank, Sarah Zitouni, plus jeune directrice de la stratégie de l'automobile en France et fondatrice de PowHER ta carrière, transfuge de classe elle-même, nous parle d'un sujet rarement abordé : l'impact des classes sociales sur notre rapport à l'argent.

De la définition des classes sociales aux codes culturels qui nous trahissent (vêtements, opéra, prénoms), en passant par les logiques de transmission d'argent ascendante ou descendante selon les familles, elle décrypte pourquoi on ne se sent jamais vraiment "arrivé" et comment ces héritages, financiers comme émotionnels, façonnent nos comportements adultes.