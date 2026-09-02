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Cash Confidences / Transfuge de classe : l'ascenseur social existe-t-il encore vraiment ?

information fournie par Boursorama 02/09/2026 à 08:48

Dans ce premier épisode de la nouvelle saison du podcast Cash Confidences, en partenariat avec BoursoBank, Sarah Zitouni, plus jeune directrice de la stratégie de l'automobile en France et fondatrice de PowHER ta carrière, transfuge de classe elle-même, nous parle d'un sujet rarement abordé : l'impact des classes sociales sur notre rapport à l'argent.

À lire aussi | Cash Confidences : est-ce que l'argent tue le désir ?

De la définition des classes sociales aux codes culturels qui nous trahissent (vêtements, opéra, prénoms), en passant par les logiques de transmission d'argent ascendante ou descendante selon les familles, elle décrypte pourquoi on ne se sent jamais vraiment "arrivé" et comment ces héritages, financiers comme émotionnels, façonnent nos comportements adultes.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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