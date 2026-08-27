Des policiers sécurisent les abords de la gare de Caen, où un automobiliste a foncé sur un groupe après une bagarre, faisant un mort et dix blessés. Le conducteur a pris la fuite avant d'être interpellé à Ouistreham, à une vingtaine de kilomètres de Caen, selon une source policière. IMAGES
Caen: important dispositif policier après qu'une voiture a foncé sur un groupe
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