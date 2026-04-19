Le championnat de France de yo-yo s'est déroulé samedi à Paris sous le regard d'un public admiratif et passionné par cette compétition où il faut allier adresse, créativité et sens du spectacle.
"C'est pas juste un jouet": les prodiges du yo-yo brillent au championnat de France
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