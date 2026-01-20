Alors que le gouvernement s’apprête à boucler le budget 2026 via le 49.3, les mesures fiscales visant les grandes entreprises suscitent de vives réactions. Entre surtaxe prolongée, disparition de la baisse de la CVAE et nouvelles contributions, le monde patronal redoute une facture alourdie. Les explications de Julie Ruiz Perez, journaliste au Figaro Economie. Ecorama 20 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Budget 2026 : une note (trop) salée pour les entreprises ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
