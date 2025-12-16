 Aller au contenu principal
Bruxelles va soutenir la filière des batteries et le "verdissement" des flottes d'entreprises

information fournie par AFP Video 16/12/2025 à 20:03

La Commission européenne annonce qu'elle va accorder 1,5 milliard d'euros de prêts à taux zéro aux entreprises qui produisent en Europe des batteries pour véhicules électriques, dans le cadre d'un vaste plan de soutien au secteur automobile.

