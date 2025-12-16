La Commission européenne annonce qu'elle va accorder 1,5 milliard d'euros de prêts à taux zéro aux entreprises qui produisent en Europe des batteries pour véhicules électriques, dans le cadre d'un vaste plan de soutien au secteur automobile.
Bruxelles va soutenir la filière des batteries et le "verdissement" des flottes d'entreprises
