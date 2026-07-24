Le feu de forêt qui menace Biscarrosse (Landes) et a déjà parcouru 2.600 hectares à la mi-journée a fait d'importants dégâts avec 105 habitations et bâtiments "touchés par les flammes", "voire détruits", déclare le préfet des Landes Gilles Clavel lors d'un point de situation au poste de commandement.
Biscarrosse: 105 habitations et bâtiments "touchés par les flammes" (préfet)
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