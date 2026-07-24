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Biscarrosse: 105 habitations et bâtiments "touchés par les flammes" (préfet)

information fournie par AFP Video 24/07/2026 à 15:04

Le feu de forêt qui menace Biscarrosse (Landes) et a déjà parcouru 2.600 hectares à la mi-journée a fait d'importants dégâts avec 105 habitations et bâtiments "touchés par les flammes", "voire détruits", déclare le préfet des Landes Gilles Clavel lors d'un point de situation au poste de commandement.

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