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Bertrand Martinot : “Sur les retraites, si on ne fait rien, on va vers un RSA vieux”

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 23/06/2026 à 14:05

Bertrand Martinot, économiste, expert associé à l'Institut Montaigne et auteur du livre “J'ai cotisé, j'y ai droit” aux éditions Hermann, était l'invité de l'émission Ecorama du 23 juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les idées reçues sur le système de retraites, le débat sur l'âge légal de départ, le déficit attendu dans les prochaines années, les efforts demandés aux retraités, ainsi que la place des plus de 55 ans dans l'emploi.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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2

8 commentaires

  • 15:21

    Tous ces gens qui viennent à longueur d'année donner un avis sur tout et rien sont payés par qui , et combien

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