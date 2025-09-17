La Fed s’apprête à baisser ses taux pour la première fois depuis des mois. Une décision qui réjouit les marchés et qui pourrait faire les affaires de Donald Trump. Pression politique ou réponse au ralentissement économique, quels sont les enjeux ? L'analyse de Wilfrid Galand, directeur général adjoint chez Montpensier Arbevel. Ecorama du 17 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Baisse de taux de la Fed: une victoire pour Trump ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
