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Au Canada, les "Maple Maga" de l'Alberta rêvent d'indépendance

information fournie par France 24 01/05/2026 à 11:07

Au cœur de l'Alberta, province des cow-boys et du pétrole des sables bitumineux, l'indépendantisme a franchi un cap historique. Pour la première fois, un mouvement séparatiste revendique avoir réuni les 178 000 signatures nécessaires à l'organisation d'un référendum pour quitter le Canada. Un scrutin est prévu le 19 octobre prochain, une première au Canada depuis le référendum québécois de 1995.

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