Au cœur de l'Alberta, province des cow-boys et du pétrole des sables bitumineux, l'indépendantisme a franchi un cap historique. Pour la première fois, un mouvement séparatiste revendique avoir réuni les 178 000 signatures nécessaires à l'organisation d'un référendum pour quitter le Canada. Un scrutin est prévu le 19 octobre prochain, une première au Canada depuis le référendum québécois de 1995.
Au Canada, les "Maple Maga" de l'Alberta rêvent d'indépendance
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