Le crabe bleu, venu d'Amérique, menace les écosystèmes de Méditerranée française. Pour tenter de réguler cette espèce invasive, les scientifiques encouragent à consommer ce "bon nageur savoureux", la traduction de son nom latin.
Le crabe bleu, prédateur venu d'Amérique
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