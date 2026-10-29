L'auteur de l'attaque des Yvelines, Kévin T., 39 ans, a admis avoir "spécifiquement ciblé des personnes de type musulman, africain ou nord-africain" et avoir choisi "le lieu de son action car +Trappes est un repère d'islamistes+", indique le procureur national antiterroriste Olivier Christen lors d'un point presse à Paris.
Attentat raciste: Kévin T. reconnaît avoir ciblé des musulmans et des Africains
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