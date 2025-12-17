L'ancien Premier ministre australien Tony Abbott se rend à un mémorial en hommage aux victimes du massacre sur la plage de Bondi, à Sydney, trois jours après que deux hommes armés ont ouvert le feu lors d'un festival juif, tuant 15 personnes et en blessant de nombreuses autres. IMAGES
Attentat à Sydney: l'ancien Premier ministre Tony Abbott se rend au mémorial
