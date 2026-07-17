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Macron appelle à se "méfier" des sondages prédisant la victoire de Marine Le Pen en 2027
information fournie par AFP 17/07/2026 à 17:32

Le président Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse avec le chancelier allemand Friedrich Merz à Brühl, le 17 juillet 2026 en Allemagne ( AFP / Ludovic MARIN )

Le président Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse avec le chancelier allemand Friedrich Merz à Brühl, le 17 juillet 2026 en Allemagne ( AFP / Ludovic MARIN )

Emmanuel Macron a appelé vendredi à se "méfier" des sondages qui prédisent la victoire de la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen à la présidentielle de 2027 et à "faire confiance au peuple français".

"Méfiez-vous tout de même des sondages. Si je puis me permettre, je connais beaucoup de gens qui étaient élus en juillet 2016. Ce n'était pas les mêmes forcément qu'on a retrouvés en mai 2017", a-t-il ironisé lors d'une conférence de presse commune avec le chancelier allemand Friedrich Merz à Brühl, près de Cologne (ouest de l'Allemagne), en référence à sa propre élection.

"Faites confiance au peuple français. Ne lui prédisez pas toujours le pire. Laissez-lui vouloir le meilleur", a ajouté le président français.

De son côté, le chancelier allemand a promis de "tendre la main" à tout dirigeant qui sera élu en France.

"L'Allemagne tendra toujours la main à une coopération approfondie et fondée sur la confiance avec la France, quelle que soit la décision des électeurs de nos deux pays", a-t-il déclaré, interrogé sur une éventuelle coopération avec Mme Le Pen.

Les deux dirigeants ont montré une position commune pour avancer sur la défense européenne, avec plusieurs projets en cours vers une dissuasion nucléaire "associée", pour faire oublier l'échec du projet du Système de combat aérien du futur (Scaf).

Le président Emmanuel Macron (g) lors d'une conférence de presse avec le chancelier allemand Friedrich Merz à Brühl, le 17 juillet 2026 en Allemagne ( AFP / Ludovic MARIN )

Le président Emmanuel Macron (g) lors d'une conférence de presse avec le chancelier allemand Friedrich Merz à Brühl, le 17 juillet 2026 en Allemagne ( AFP / Ludovic MARIN )

A moins d'un an de son départ de l'Elysée, il est urgent pour Emmanuel Macron de faire progresser les dossiers de défense avec le meilleur allié de Paris.

Car la perspective d'une victoire de l'extrême droite française est un facteur d'incertitude supplémentaire pour des Etats européens, déjà sous forte pression avec la menace russe et le désengagement voulu par Donald Trump, qui leur demande d'en faire plus sur les dépenses militaires.

Emmanuel Macron
Marine Le Pen
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2 commentaires

  • 17:46

    On avait fait confiance au champion des champion, survendu par les médias et on aurait mieux fait de se méfier on voit le résultat !

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