Des députés de l'opposition allument des fumigènes en pleine séance du Parlement albanais pour perturber son déroulement. Ils dénoncent des violences présumées de la police durant les affrontements avec des manifestants qui descendent régulièrement dans la rue pour réclamer le départ du Premier ministre Edi Rama.
Albanie : l'opposition perturbe une séance du Parlement avec des fumigènes
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