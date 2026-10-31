Des heurts opposent en fin d'après-midi les forces de l'ordre et des manifestants à l'arrivée du cortège parisien porte de Charenton (12e arrondissement), saturée de gaz lacrymogènes.
Acte III : des heurts à l'arrivée du cortège parisien porte de Charenton
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