Des manifestants défilent dans les rues de Nantes lors d'une nouvelle journée de mobilisation pour le pouvoir d'achat et la défense des services publics, à l'appel d'anciens gilets jaunes, syndicats, lycéens et étudiants. Quelques affrontements ont lieu avec les forces de l'ordre, qui bloquent différents pont qui permettent d'accéder au centre-ville.
Acte III de la colère sociale: le cortège défile à Nantes avec quelques tensions
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