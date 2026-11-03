À partir de combien d’impôt peut-on défiscaliser ?

Faut-il payer beaucoup d'impôts pour défiscaliser?
C'est une question fréquente… et la réponse est plus nuancée qu'on ne le pense.
Dans cette vidéo, on vous explique quand et comment la défiscalisation devient vraiment utile. Au programme :
- Pourquoi il n'existe pas de montant minimum d'impôt pour défiscaliser
- La différence clé entre réduction d'impôt et crédit d'impôt
- Les principaux dispositifs de défiscalisation
- Le plafonnement des niches fiscales
- Pourquoi l'intérêt dépend de votre niveau d'imposition
Plus votre impôt est élevé, plus les dispositifs de défiscalisation peuvent être efficaces. À l'inverse, avec un faible impôt, certaines réductions perdent leur intérêt.
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