À partir de combien d’impôt peut-on défiscaliser ?

information fournie par Tout sur mes finances • 03/11/2026 à 09:53

Faut-il payer beaucoup d'impôts pour défiscaliser?

C'est une question fréquente… et la réponse est plus nuancée qu'on ne le pense.

Dans cette vidéo, on vous explique quand et comment la défiscalisation devient vraiment utile. Au programme :

Pourquoi il n'existe pas de montant minimum d'impôt pour défiscaliser

La différence clé entre réduction d'impôt et crédit d'impôt

Les principaux dispositifs de défiscalisation

Le plafonnement des niches fiscales

Pourquoi l'intérêt dépend de votre niveau d'imposition

Plus votre impôt est élevé, plus les dispositifs de défiscalisation peuvent être efficaces. À l'inverse, avec un faible impôt, certaines réductions perdent leur intérêt.

À lire aussi | Impôts : les solutions concrètes pour réduire votre imposition

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