Le Premier ministre Sébastien Lecornu effectue une visite à Mayotte jusqu'au 27 août consacrée notamment à la reconstruction de l'archipel après le cyclone Chido, à la lutte contre l'immigration clandestine et aux services publics. IMAGES
A Mayotte, Lecornu abat ses cartes pour accélérer la reconstruction
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