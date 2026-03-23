Xavier Martiré (Elis) : "On fera encore mieux en 2026, car l'impact de la guerre en Iran est mineur pour nous"

Xavier Martiré, président du directoire d’Elis, était l'invité de l'émission Ecorama du 23 mars 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l’impact du conflit au Moyen-Orient sur les coûts de l’énergie, les performances financières record d’Elis en 2025, les perspectives de croissance pour 2026, la situation contrastée selon les zones géographiques ainsi que la politique de dividendes et la trajectoire boursière du groupe.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.