Le relais 400 x 200 m nage libre masculin français a remporté l’argent aux championnats d’Europe de natation 2026. Pour son retour en France, Léon Marchand a réalisé la meilleur performance mondiale de l’année sur 200 m.
Euro de natation 2026 : avec Léon Marchand, le relais français prend l'argent sur 4 x 200 m
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