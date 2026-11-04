Le démocrate Abdul El-Sayed, issu de l'aile gauche du parti, revendique la victoire à l'élection sénatoriale dans l'État du Michigan (nord), affirmant avoir devancé son rival républicain Mike Rogers. "Michigan, nous l'avons fait !", déclare ce médecin lors d'un discours prononcé à Détroit dans la nuit. Il devient le premier sénateur musulman des États-Unis.
Sénat américain : victoire du démocrate El-Sayed dans le Michigan
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