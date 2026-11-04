"On voit des dérives qui sont inédites" dans la réponse policière à la mobilisation lycéenne, alerte Nathalie Tehio, avocate et présidente de la Ligue des droits de l'Homme (LDH), citant comme exemple "le fait d'enlever les pancartes" dénonçant notamment les violences policières. "C'est totalement contraire à la liberté d'expression", souligne-t-elle lors d'une conférence de presse en présence des organisations syndicales et à la veille d'une journée de grève. SONORE
Mouvement lycéen: la LDH dénonce des "dérives inédites" dans la réponse policière
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