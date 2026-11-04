Vidéo Point marchés – Les 4 thématiques clés pour novembre

Découvrez l'analyse de Didier Borowski de l'Amundi Investment Institute.
Au programme :
- Les taux d'intérêt à long terme plus élevés, plus longtemps
- La politique budgétaire en Europe au premier plan
- Les valeurs de l'IA en pleine réévaluation
- La fragmentation croissante des économies émergentes
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Ces produits présentent un risque de perte en capital.