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Vidéo Point marchés – Les 4 thématiques clés pour novembre

information fournie par Amundi 04/11/2026 à 20:32

Découvrez l'analyse de Didier Borowski de l'Amundi Investment Institute.

Au programme :

  • Les taux d'intérêt à long terme plus élevés, plus longtemps
  • La politique budgétaire en Europe au premier plan
  • Les valeurs de l'IA en pleine réévaluation
  • La fragmentation croissante des économies émergentes

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