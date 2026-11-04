Il n'a quasiment pas été question d'Environnement dans la campagne électorale qui s'est achevée aux États-Unis. Le sujet inquiète pourtant les Américains, selon un sondage. Maintenant que les démocrates ont remporté la majorité aux deux chambres du Congrès, ils vont pouvoir bloquer les nouvelles mesures climaticides que Donald Trump pourrait vouloir imposer mais ils ne pourront pas, dans l'immédiat, revenir sur les décisions prises depuis deux ans par le Président américain.
Midterms: et maintenant, quelle politique environnementale aux États-Unis?
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