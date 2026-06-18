Webinaire : investir dans les crypto-actifs avec des ETN

information fournie par BoursoBank • 18/06/2026 à 09:18

Si vous n'avez pas encore osé franchir le pas de l'investissement en crypto par peur ou méconnaissance du sujet, ce webinaire est pour vous. BoursoBank commercialise en partenariat avec CoinShares des ETN crypto vous permettant d'exposer à la thématique.

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Pendant une heure, nos experts sont revenus sur l'histoire du Bitcoin, la place qu'il a su prendre au sein de la finance internationale et les différentes façons dont on peut investir. Un focus particulier a également été fait sur les ETN pour expliquer leur différence avec les ETF et les ETC. Ils ont également répondu aux nombreuses questions posées par les clients de BoursoBank.

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Avec la participation de Benoit Pellevoizin directeur marketing, communication et relation Investisseurs chez Coinshares France et Thomas Vitoux, chef de produit Bourse chez BoursoBank.