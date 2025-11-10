Webinaire : bien passer ses ordres en Bourse

information fournie par BoursoBank • 10/11/2025 à 14:20

Plusieurs études démontrent que la Bourse reste le meilleur investisement sur le long terme. Problème, le sujet apparait souvent comme complexe et risqué pour bon nombres de Français. Surtout, le mécanisme de fixation de prix et la fonction du passage d'ordre peuvent vite être déroutants pour un investisseur débutant.

Durant ce webinaire BoursoBank en partenariat avec Euronext diffusé originellement le 22 octobre Hugo Sailhen, Equities Product Manager chez Euronext, Vincent Boquillon, Head of Cash Equities chez Euronext et Thomas Vitoux chef de produit Bourse chez BoursoBank ont expliqué en détail les différents types d'ordre (ordre à cours limité, au marché, à seuil ou plage de déclenchement), donné des exemples concrets et répondu aux questions des clientes et clients de BoursoBank.