Leasing social, acte II. Depuis le 30 septembre, les ménages modestes peuvent de nouveau louer une voiture électrique neuve sur trois ans sans apport. Mais cette saison, les loyers augmentent et la subvention baisse.
Voitures électriques : le leasing social revient pour une saison 2 !
