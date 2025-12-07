 Aller au contenu principal
Bethléem s'illumine et retrouve un peu de joie à l'approche de Noël

information fournie par AFP Video 07/12/2025 à 12:00

Bethléem illumine son sapin de Noël pour la première fois depuis le début de la guerre à Gaza, alors que des habitants prient pour la paix. "Nous souffrons de toute l’occupation israélienne et pourtant nous, Palestiniens, gardons toujours l’espoir", confie une personne rencontrée aux festivités.

