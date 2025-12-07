Bethléem illumine son sapin de Noël pour la première fois depuis le début de la guerre à Gaza, alors que des habitants prient pour la paix. "Nous souffrons de toute l’occupation israélienne et pourtant nous, Palestiniens, gardons toujours l’espoir", confie une personne rencontrée aux festivités.
Bethléem s'illumine et retrouve un peu de joie à l'approche de Noël
